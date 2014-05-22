Южная железная дорога недополучила 17,7 млн грн за перевозку льготников

Южная железная дорога (ЮЖД) в январе-апреле 2014 года недополучила 17,7 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщении, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

«В январе-апреле 2014 года Южная железная дорога осуществила льготные перевозки отдельных категорий граждан в пригородном и дальнем сообщениях на сумму 20,8 млн грн. При этом компенсационных выплат из областных, районных, городских бюджетов железная дорога получила 4,5 млн грн, из которых 1,4 млн грн было направлено на погашение задолженности за перевозку льготников в прошлом году”, - говорится в сообщении.

Вместе с тем, наибольший объем перевозок льготных категорий пассажиров Южная магистраль осуществляет в Харьковской области. Так, в течение четырех месяцев в пределах этой области было перевезено более 76% от общего числа льготников ЮЖД, однако из бюджета Харьковской облгосадминистрации за осуществляемые льготные перевозки Южной магистрали было возмещено 2,18 млн грн, что составляет 13,9% от необходимой суммы компенсации.

Компенсация за перевозку льготников за 4 месяца текущего года не поступила от местных бюджетов Луганской и Донецкой областей.

Как сообщал УНИАН, Южная железная дорога в январе-марте 2014 года недополучила 13,1 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщении.

ЮЖД в 2013 году недополучила 45,617 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщениях.

Убытки "Укрзализныци" от пассажирских перевозок в 2013 году составили свыше 6,6 млрд грн, в том числе в пригородном сообщении - 3,5 млрд грн.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Украины, осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% от всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.

Убытки от пассажирских перевозок «Укрзализныця» традиционно покрывает самостоятельно за счет перекрестного субсидирования. При этом «Укрзализныця» продолжает за свой счет реализовывать программу развития скоростного движения, модернизировать инфраструктуру, выплачивать кредиты, ремонтировать вокзалы, перевозить пассажиров по сниженным тарифам.