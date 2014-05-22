«Киевавтодор» возглавил его бывший руководитель Жуков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, председатель КГГА Владимир Бондаренко представил коллективу «Киевавтодора» нового генерального директора.

Петр Береговой, который до этого времени возглавлял корпорацию, занял должность первого заместителя генерального директора “Киевавтодора”.

Во время встречи с коллективом корпорации Бондаренко отметил, что сегодня столичная дорожная сеть является неэффективной и нуждается в изменениях. Существуют проблемы с качеством работ, их финансированием и тому подобное. Руководитель КГГА подчеркнул, что его видение путей решения этих проблем совпадает с виденьем нового руководителя корпорации, и пожелал ему успехов на занимаемой должности.

«Я возвращаюсь в корпорацию не ради регалий. Моя цель: возобновить мощность дорожной отрасли в нашем городе. Для этого приложу максимум усилий», – прокомментировал Жуков.

Справка УНИАН. На балансе «Киевавтодора» находится 1667 км автодорог, 172 моста, путепровода, 237 подземных и 32 надземных пешеходных перехода, 830,7 км закрытой дождевой канализации и много других объектов и сооружений.