Приднепровская железная дорога за 4 месяца зафиксировала 2 ДТП на переездах

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-апреле 2014 года зафиксировала два дорожно-транспортных происшествия на железнодорожных переездах, что соответствует аналогичному периоду прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, за указанный период в результате ДТП пострадали два человека, тогда как в январе-апреле 2013 года не пострадал ни один человек.

Кроме того, в результате ДТП были задержаны два поезда на 3 часа и 14 минут.

«Все наезды были допущены по вине водителей автотранспортных средств, которые проигнорировали запрещающие сигналы световой и звуковой светофорной сигнализации и выехали на пути перед приближающимся поездом», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в Украине в январе-апреле 2014 года количество ДТП на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25% (на 5 случаев) - до 25 случаев, из них 6 случаев ДТП зафиксировано на Юго-Западной железной дороге, по 5 ДТП - на Львовской и Одесской магистралях, 4 - на Донецкой, 3 - на Южной, 2 - на Приднепровской.

В 2011-2013 годах железные дороги страны капитально отремонтировали 115 переездов, а также оборудовали автоматической светофорной сигнализацией 32 комплекса пересечения путей.

«Укрзализныця» ежегодно выделяет свыше 40 млн грн на оборудование железнодорожных переездов дополнительными средствами безопасности движения и еще около 300 млн грн - на их содержание.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда. Из них 2699 оборудованы автоматической звуковой и светофорной сигнализацией, 1497 - с дежурными и оборудованы шлагбаумами, 1226 - без дежурного и не оборудованы автоматикой.