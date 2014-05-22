Из-за ливней дороги Ивано-Франковской и Львовской областей частично закрыты

Движение на нескольких участках автомобильных дорог в Ивано-Франковской и Львовской областях закрыто из-за сильных ливней и повышения уровня воды в реках.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, на дороге регионального значения Гузеев - Подбережье разрушены подъезды к мосту через реку Свича.

Объезд автотранспорта осуществляется через населенные пункты Тяпче – Горыня – Болехов – Гузеев.

Кроме того, из-за обильных осадков и разлива рек усложнено движение автотранспорта дорогами Старосамборского района Львовской области.

Согласно сообщению, подъезд к временному технологическому мосту на правом берегу реки Прут по дороге Новоселица – Маршинцы – Герца – Глубокая все еще закрыт.