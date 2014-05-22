Hyundai может вернуться на маршрут Киев – Харьков уже 24 мая

Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), являющаяся оператором скоростных поездов, планирует 24 мая выпустить в рейс по маршруту Киев — Харьков второй модернизированный состав скоростного поезда категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, поезда которой были сняты с эксплуатации с 12 февраля в связи с выявлением технических неисправностей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») .

Согласно сообщению, поезд "Интерсити+" №164/161 сообщением Киев – Харьков с 24 мая будет отправляться со станции Киев-Пассажирский согласно действующему графику в 18:08 и прибывать в Харьков в 22:41. В обратном направлении поезд будет отправляться, начиная с 25 мая, в 06:56 и прибывать в Киев в 11:37.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 29 апреля после модернизации выпустила в рейс по маршруту Киев – Харьков скоростной поезд категории "Интерсити+" – первый из 10 имеющихся поездов, 6 мая – вернула еще один поезд на маршрут Дарница – Киев – Львов, 15 мая – поезд Киев – Днепропетровск. Кроме того, начиная с 1 июня, «Укрзализныця» продлевает маршрут скоростного поезда № 741/742 Киев — Львов до Трускавца.

Справка УНИАН. Скоростные поезда категории «Интерсити+» начали курсировать в Украине с 27 мая 2012 года, связав Киев с Харьковом и Львовом. В начале июня того же года был запущен скоростной поезд сообщением Киев – Донецк. Маршрут Киев – Днепропетровск был введен в график движения 11 ноября 2012 года, а с 26 мая 2013 года его продлили до Запорожья. Тогда же, по новому графику движения на 2013-2014 годы, скоростные поезда из Днепропетровска, Харькова и Донецка отправились в Симферополь.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), созданное в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей. На сегодняшний день УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.

Читайте также"Укрзализныця" хочет 15 мая вернуть еще один Hyundai на маршрут Киев - Днепропетровск