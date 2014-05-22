Донецкая железная дорога отменила 5 поездов из-за блокирования моста боевиками

Донецкая железная дорога (ДЖД) в связи с блокированием боевиками железнодорожного моста на перегоне Насветевич—Рубежное закрыла движение на участке Сватово—Лисичанск и отменила 5 поездов в дальнем и пригородном сообщениях. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе дороги.

В частности, ДЖД отменила следующие поезда в дальнем сообщении: №126/125 Луганск—Киев, № 325/326 Харьков—Луганск, в пригородном: поезда № 6344 Попасная—Сватово, № 6341 Сватово—Попасная, № 6346 Сватово—Попасная.

Кроме того, Донецкая магистраль изменила маршрут курсирования ряда поездов. В частности, поезд № 6329 Купянск—Попасная будет следовать до станции Сватово, а участок Сватово—Попасная проходить не будет; поезд № 6337 Купянск—Попасная также будет курсировать до станции Сватово и не будет проходить участок Сватово—Попасная; поезд № 6342 Попасная—Сватово будет следовать до станции Переездная, а участок Переездная—Сватово проходить не будет.

Также сообщается, что поезд № 6491 Сватово—Луганск будет курсировать со станции Попасная, а поезд № 6492 Луганск—Сватово будет курсировать до станции Попасная.

Поезд №144/143 сообщением Донецк—Санкт-Петербург также будет курсировать по измененному маршруту.

В пресс-службе напомнили, что при возврате проездных документов на поезда дальнего сообщения, курсирующие по измененному маршруту и не проходящие станции, на которые были приобретены билеты, пассажирам будут возвращены средства за приобретенные билеты в полном объеме. Если же проездной документ был приобретен до станции, через которую поезд курсирует, то билет возвращается на общих основаниях, в соответствии с правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины. Возвращение посадочных документов, оформленных через Интернет, и электронных проездных документов осуществляется только в билетных кассах. Продажа билетов на указанные поезда со станций, которые они не будут проходить, отменена до введения нового графика.

Как сообщал УНИАН, на железнодорожной станции "Славянский курорт" под городом Славянск (Донецкая обл.) после боевых действий 22 мая около 1:00 были повреждены устройства электроснабжения.

В связи с несанкционированным перекрытием движения поездов на двух участках Донецкой железной дороги 17 пар пассажирских поездов по-прежнему курсируют по измененному маршруту через участок Лозовая—Павлоград—Красноармейск.

19 мая посторонние лица захватили управление ДЖД, что привело к приостановке движения грузовых поездов на Донецкой железной дороге. Позже, около 15:00 того же дня, грузовое движение на ДЖД было возобновлено.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

