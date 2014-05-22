Одесская железная дорога за четыре месяца перевезла в спецвагонах 30 инвалидов

Одесская железная дорога (ОЖД) в январе-апреле 2014 года перевезла 30 людей с ограниченными физическими возможностями в специализированных вагонах для данной категории пассажиров, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

«В течение 4 месяцев текущего года 30 человек с ограниченными физическими возможностями воспользовалась проездом в специализированных вагонах ОЖД, оборудованных специальными устройствами для доступа к вагонам, купе и туалетам. При поступлении заказов эти вагоны оперативно включаются в составы пассажирских поездов и курсируют по необходимым маршрутам согласно заказам инвалидов», - сказано в сообщении.

Чтобы оформить проездной документ в специализированном вагоне для людей с особыми потребностями, необходимо подать письменное заявление начальнику железнодорожного вокзала (станции) от 45 до 5 суток до отправления поезда.

«Оформление льготных и бесплатных проездных документов проводится на основании соответствующих документов, подтверждающих право на льготный проезд», - подчеркивают в пресс-службе.

Также сообщается, что для перевозки такой категории людей на ОЖД действуют три специализированных вагона, из них два курсируют в составе фирменного поезда "Черноморец" № 106/105 сообщением Одесса - Киев и один курсирует по назначению, согласно заявкам инвалидов на колясках.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») в 2012 году перевезла 2,746 тыс. пассажиров с ограниченными физическими возможностями в специализированных вагонах.

«Укрзализныця» в 2013 году создала группы помощи людям с ограниченными физическими возможностями на вокзале «Пригородный» станции «Киев-Пассажирский», на станции «Дарница», на остановочных пунктах «Караваевы Дачи» и «Левый берег».

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины имеется 19 специальных вагонов для перевозки инвалидов в колясках, в каждом из них имеется салонная тележка, позволяющая передвигаться по проходу вагона. При этом для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями в каждом вагоне выделено 6-8 посадочных мест, о которых информируют надписи «Места для инвалидов».

Все 10 межрегиональных скоростных электропоездов производства компании Hyundai Rotem имеют по два приспособленных для перевозки инвалидов места, два чешских шестивагонных межрегиональных двухэтажных электропоезда двойного тока Skoda - четыре места, а также один девятивагонный межрегиональный поезд локомотивной тяги производства Крюковского вагоностроительного завода - два места.