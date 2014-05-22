Донецкая железная дорога за 4 месяца предупредила краж на 250 тыс. гривень

Работники оперативных групп военизированной охраны Донецкой железной дороги (ДЖД) в январе-апреле 2014 года предупредили 99 случаев хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму 252,5 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, ДЖД передала в правоохранительные органы 127 задержанных по подозрению в воровстве имущества железной дороги.

С целью предупреждения хищений работники военизированной охраны Донецкой магистрали сопроводили 45,5 тыс. вагонов с номенклатурными и другими ценными грузами в составе 9575 поездов, во время сопровождения работники 4 раза применяли табельное оружие.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий на инфраструктурных объектах магистрали за нарушение правил, установленных на железнодорожном транспорте, в частности за переход путей в неустановленных местах, работники ДЖД задержали 74 человек, из которых 66 были оштрафованы на сумму 2,2 тыс. грн.

«Железнодорожники в очередной раз предостерегают правонарушителей, что незаконные посягательства на грузы и имущество железной дороги могут привести к уголовной ответственности и возникновению аварийных ситуаций», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в январе-апреле 2014 года зафиксировала 300 случаев несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, в результате чего предприятие понесло убытки на общую сумму 719,7 тыс. грн, а с учетом убытков на восстановление - 1,4 млн грн.

Военизированная охрана ДЖД в январе-марте 2014 года предупредила 78 случаев хищения грузов и имущества на сумму 174 тыс. грн.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

