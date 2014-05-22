«Укрзализныця» открывает предпродажу билетов в Крым с 1 по 15 июня

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") открывает предварительную продажу билетов на поезда в крымском направлении, которые будут курсировать с момента введения нового графика движения поездов на 2014-2015 годы - с 1 июня 2014 года, продажа на которые ранее оставалась закрытой из-за несогласованности ряда организационных вопросов с Россией, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Укрзализныця» начала открывать предварительную продажу билетов на поезда в крымском направлении, отправляемых в рейс с 1 июня 2014 года. Билеты на поезда в указанном направлении будут продаваться на даты до 15 июня. На следующие даты продажа билетов будет открываться постепенно, при наличии достаточного пассажиропотока", - говорится в сообщении.

При этом на поезда в сообщении с аннексированным Крымом, как и прежде, будет действовать внутригосударственный тариф. Российские железные дороги (РЖД) согласовали открытие продажи билетов в крымском направлении на даты с 1 июня, о чем 21 мая сообщили «Укрзализныце» в телеграмме.

В частности, предварительная продажа билетов уже в ближайшие дни будет открыта на следующие поезда: № 86/ 85 Львов - Симферополь; № 88/87 Ковель - Симферополь; № 90/144-143/89 Днепропетровск - Кривой Рог - Симферополь; № 55/56 Сумы - Симферополь; № 81/82 Харьков - Симферополь; № 138/137 Кременчуг - Полтава - Симферополь; № 241/242 Харьков - Евпатория; № 47/48 Донецк - Севастополь; № 342/341 Луганск - Симферополь; № 12/11 Киев - Симферополь; № 28/27 Киев - Севастополь; № 132/131 Хмельницкий - Симферополь; № 215/216 Житомир - Симферополь; № 237/238 Киев - Симферополь; № 250/249 Чернигов - Симферополь; № 247/248 Киев - Евпатория (в случае увеличения пассажиропотока); № 310/309 Одесса – Симферополь.

Также предпродажа будет открыта и на ряд других поездов, в частности, № 100 /99 Минск - Симферополь; № 478/477 Минск - Симферополь; № 393/394 Полоцк - Симферополь; № 491/492 Витебск - Симферополь; № 496/ 495 Витебск - Евпатория; № 68/67 Симферополь - Москва; № 18/17 Севастополь - Москва; № 40/39 Симферополь - Москва; № 98/97 Керчь - Москва; № 486/485 Барановичи - Феодосия; № 160/159 Минск - Евпатория; № 494/ 493 Гродно - Полоцк - Симферополь; № 164/163 Минск – Евпатория.

Кроме того, «дочка» РЖД - Федеральная пассажирская компания в случае необходимости готова назначить следующие поезда: № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, № 271/ 272 Санкт-Петербург – Евпатория, № 275/276 Санкт-Петербург – Феодосия, № 239/240 Мурманск – Симферополь, № 5/6 Москва – Севастополь, № 201/202 Москва - Евпатория, № 141/142 Екатеринбург – Симферополь, № 54/53 Пермь - Симферополь, № 184 /183 Воронеж – Симферополь, № 273/ 274 Архангельск - Воркута – Симферополь, № 253/254 Новосибирск – Симферополь.

«На сегодня решением ОАО «РЖД» для них установлена категория «по указанию», - уточнили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, 21 мая "Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов на 204 поезда, которые будут курсировать с момента введения нового графика движения поездов на 2014-2015 годы - с 1 июня 2014 года, при этом предварительная продажа билетов на поезда в крымском направлении оставалась закрытой.

Международные пассажироперевозки на территорию аннексированного Россией Крымского полуострова за период с 1 по 12 мая 2014 года сократились на 59,5% - до 16,3 тыс. пассажиров по сравнению с 40,2 тыс. человек за аналогичный период 2013 года. Железные дороги также сократили пассажироперевозки с материковой части Украины в Крым - в 2,4 раза, до 60,2 тыс. пассажиров.