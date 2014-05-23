Гендиректор аэропорта «Львов» Гонтарев подал в отставку

Генеральный директор Международного аэропорта «Львов» им. Даниила Галицкого Роман Гонтарев написал заявление на увольнение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, председатель Львовской облгосадминистрации Ирина Сех согласовала увольнение Гонтарева с должности гендиректора аэропорта «Львов».

Как отмечается в сообщении, об этом председатель Львовской облгосадминистрации сообщила в письме к министру инфраструктуры Украины Максиму Бурбаку.

«Ваше предложение об отстранении Гонтарева Романа Петровича от должности генерального директора государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов» имени Даниила Галицкого» в соответствии с поданным им заявлением по соглашению сторон с досрочным расторжением заключенного с ним контракта согласовано», – говорится в письме.

Напомним, 17 апреля народный депутат Украины, председатель Львовской областной организации политической партии «УДАР» Ярослав Гинка обратился к министру инфраструктуры Украины с требованием немедленно отстранить Гонтарева от должности директора аэропорта «Львов».

В обращении депутат отмечал, что, несмотря на то, что основным требованием Майдана было полная смена коррумпированной властной системы, процессы увольнения чиновников, которые прислуживали старому режиму, так и не начались.

«Указанное лицо, назначенное во времена руководства отраслью Борисом Колесниковым, является верным винтиком режима Януковича, до сих пор остается на занимаемой должности. Этот чиновник был и остается образцом тогдашней системы, приобрел на Львовщине безоговорочную славу коррупционера и украинофоба. В современных условиях, когда военная агрессия со стороны Российской Федерации может начаться в любую минуту, дальнейший вопрос пребывания Гонтарева Романа на должности директора ключевого аэропорта несовместим с понятиями национальной безопасности», – говорилось в обращении.

1 марта пять народных депутатов подписали по согласованию с председателем Львовского областного совета обращение об увольнении Гонтарева, однако так и не дождались реакции на настоящий документ от министра инфраструктуры Украины.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Львов» - крупнейший на западе Украины аэропорт по пассажиропотоку и маршрутной сети.

В 2011 году аэропорт был реконструирован. В рамках реконструкции был построен новый терминал общей площадью 48 тыс. кв. м, а также реконструирована взлетно-посадочная полоса.

Реконструированный аэропорт рассчитан на обслуживание судов класса «А», «В», «С», а также класса «D» (типа Boeing-767).