В Рубежном обстреляли здание вокзала: повреждены стены, окна, двери и билетные кассы
12:55, 23 мая 2014Транспорт/Связь
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Никто из железнодорожников не пострадал.
В Рубежном обстреляли здание вокзала / wikimedia.org
Здание вокзала станции Рубежное, что на Луганщине, повреждено вследствие обстрелов.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой железной дороги.
"Вчера, 22 мая 2014 года, в результате обстрела повреждено здание вокзала станции Рубежное. Повреждены: кровля, стены, окна, двери, зал для обслуживания пассажиров, билетные кассы, кабинеты товарной конторы и другие административные кабинеты. Ущерб подсчитывается", - отмечается в сообщении.
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По информации пресс-службы, никто из железнодорожников не пострадал.
Напомним, с 22 мая закрыто движение на участке Сватово-Лисичанск.
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