На Луганщине террористы взорвали железную дорогу

Донецкая железная дорога (ДЖД) в связи с взрывом двухпутного участка пути группой неизвестных лиц, который произошел 22 мая в 21:30 на 57 км перегона Штеровка – Щетово (Луганская обл.), изменила маршрут курсирования ряда пригородных поездов, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, в связи с повреждением участка пути ДЖД внесла следующие изменения в график движения пригородных поездов: №6513 Дебальцево - Должанская будет курсировать до станции Петровеньки; №6512 Должанская –Дебальцево будет следовать со станции Петровеньки; №6505 Дебальцево – Штеровка будет курсировать до станции Петровеньки; №6060/6059 Штеровка - Ясиноватая будет следовать со станции Петровеньки; №6027 Ясиноватая - Красный Луч будет курсировать до станции Петровеньки; №6028 Красный Луч - Ясиноватая будет следовать со станции Петровеньки.

Кроме того, сообщение поезда №6059 Ясиноватая - Антрацит устанавливается в сообщении Ясиноватая - Петровеньки; №6510 Антрацит – Дебальцево 22 мая - в сообщении Петровеньки - Дебальцево; №6511 Дебальцево - Должанская - в сообщении Дебальцево - Петровеньки; №6514 Должанская - Дебальцево - в сообщении Петровеньки - Дебальцево; № 959/960 сообщением Дебальцево - Красная Могила - Дебальцево будут курсировать в сообщении Красная Могила – Щетово - Красная Могила; №963/964, 965/966 Штеровка – Яновский -Штеровка отменяются.

«Объемы повреждений железнодорожного полотна выясняются…В сложившейся ситуации при планировании поездки железнодорожным транспортом пассажирам следует обращаться за уточняющей информацией в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов, а также следить за объявлениями на вокзалах и станциях, где по громкоговорящей связи проводится регулярное информирование обо всех изменениях в графике движения поездов», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в связи с несанкционированным перекрытием движения поездов на двух участках Донецкой железной дороги со 2 мая 17 пар пассажирских поездов по-прежнему курсируют по измененному маршруту через участок Лозовая—Павлоград—Красноармейск.

19 мая посторонние лица захватили управление ДЖД, что привело к приостановке движения грузовых поездов на Донецкой железной дороге. Позже, около 15:00 того же дня, грузовое движение на ДЖД было возобновлено.

Ночью 22 мая на железнодорожной станции "Славянский курорт" под городом Славянск (Донецкая обл.) после боевых действий были повреждены устройства электроснабжения.

22 мая в Лисичанске представители террористической организации «Луганская народная республика» полностью заблокировали мост и остановили движение транспорта в районе «Водной станции».

Также, с 22 мая Донецкая железная дорога в связи с блокированием железнодорожного моста боевиками на перегоне Насветевич—Рубежное закрыла движение на участке Сватово—Лисичанск и отменила 5 поездов в дальнем и пригородном сообщениях, а также изменила маршрут курсирования ряда поездов.

Генеральная прокуратура Украины признала самопровозглашенные «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику» террористическими организациями. По факту создания террористических организаций уже открыты уголовные производства. В данное время они на этапе досудебного расследования.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

