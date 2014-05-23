Плату за шлюзование судов на Днепре могут повысить

Такая инициатива содержится в проекте постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в размеры платы за прохождение судов через шлюзы Днепровского каскада", опубликованного на сайте Мининфраструктуры.

Одновременно с повышением платы за шлюзование судов на Днепре, министерство предлагает отменить льготную тарифную группу, которой пользуются отечественные судовладельцы, что обеспечит кумулятивный рост доходов от платы за шлюзование на 74% - до 11,3 млн грн ежегодно.

В частности, действующая плата за прохождение судов через шлюзы Днепровского каскада установлена в апреле 2009 года путем корректировки предыдущих размеров платы на фактический индекс инфляции, существовавшей за период их действия, однако, по оценке министерства, последнее повышение тарифов не повлияло на количество прошлюзованных судов через днепровские шлюзы.

Согласно нормам действующего законодательства, в частности, для модуля судна в зарубежном плавании до 2 тыс. куб. м, проходящего через Киевский, Каневский, Кременчугский и Днепродзержинский шлюзы, плата составляет 688 грн в обычном режиме и 424 грн в льготном, то, согласно указанному проекту постановления, предлагается ввести единую плату за проход судна через эти шлюзы в размере 806 грн.

Как отмечается в пояснительный записке, сокращение интенсивности судоходства и объемов перевозки грузов по сравнению с 2008 годом является следствием мирового финансового кризиса, который привел к стремительному сокращению количества прошлюзованных судов в 2009 году на 41%. Одновременно с этим снизился уровень государственной поддержки эксплуатационно-безопасного состояния судоходных шлюзов и внутренних водных путей.

"Согласно закону "Об Общегосударственной целевой программе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2013-2017 годы", для приведения днепровских судоходных шлюзов в безопасное состояние необходимо выделить из госбюджета в 2013-2014 годах 138,9 млн грн, однако, начиная с 2013 года, из госбюджета не выделялись средства на капитальные расходы.

«В 2014 году предусмотренный бюджетом объем государственной поддержки деятельности судоходных шлюзов составляет 10,6 млн грн или 45% от уровня 2008 года. При этом в расходах общего фонда государственного бюджета третий год подряд не предусматриваются капитальные расходы для восстановления технического состояния технологического оборудования и гидротехнических конструкций судоходных шлюзов», - подчеркивается в пояснительной записке.

Справка УНИАН. Судоходный шлюз — гидротехническое сооружение на судоходных и водных путях для обеспечения перехода судов из одного водного бассейна в другой с различными уровнями воды в них.

Судоходные шлюзы Днепровского каскада обеспечивают внутреннее и транзитное судоходство по Днепру. Содержание судоходных шлюзов осуществляется за счет средств из государственного бюджета и взимания платы за шлюзование судов, введенной в 1999 году для частичного покрытия бюджетного недофинансирования.

За 2009-2013 годы уровень финансирования эксплуатационной деятельности судоходных шлюзов составил в среднем 33% от суммы необходимых расходов, из которых 75 % обеспечивалось средствами госбюджета и 25 % - платой за шлюзование.