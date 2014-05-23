Приднепровская железная дорога недополучила около 12 млн гривень за перевозки льготников

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, за указанный период ПЖД перевезла 1,86 млн пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении на сумму 15,86 млн грн, при этом получила 4,3 млн грн компенсации, что составило 25,2% от необходимой суммы.

«Среди крупнейших должников в расчетах за льготные пригородные перевозки - Запорожская областная государственная администрация, Криворожский городской совет, Васильевская (Запорожская обл.) и Криничанская (Днепропетровская обл.) районные госадминистрации и другие», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-апреле 2014 года недополучила 73,1 млн грн от местных бюджетов за за пригородные перевозки льготников.

Приднепровская железная дорога в январе-марте 2014 года недополучила 20,24 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий, а в 2013 году недополучила 25,6 млн грн за перевозку льготников в пригородном сообщении.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% от всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.

Убытки от пассажирских перевозок «Укрзализныця» традиционно покрывает самостоятельно за счет перекрестного субсидирования. При этом «Укрзализныця» продолжает за свой счет реализовывать программу развития скоростного движения, модернизировать инфраструктуру, выплачивать кредиты, ремонтировать вокзалы, перевозить пассажиров по сниженным тарифам.