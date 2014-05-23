Украина значительно сократила импорт легковых автомобилей

По данным пресс-службы, таможенная стоимость квартального импорта легковых автомобилей уменьшилась на 41% - до 438,3 млн долл.

В сообщении сказано, что доля новых автомобилей в общем количестве импортированных легковых автомобилей с января по март составляет 96%.

По данным ассоциации, наибольшее количество импортированных автомобилей в I квартале было поставлено из Японии - 18%. На втором месте автомобили из Германии – 9%. На импорт из Соединенных Штатов Америки пришлось 8% от общего импорта легковых авто.

Общий импорт транспортных средств по итогам I квартала 2014 года составил 27,184 тыс. единиц на общую сумму 526,3 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2013 году импортировала 301,956 тыс. автомобилей на общую сумму почти 4 млрд долл.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.