«Укрзализныця» сменила первого замначальника Одесской железной дороги

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», соответствующее решение закреплено приказом генерального директора ведомства Бориса Остапюка от 21 мая 2014 года.

До назначения на эту должность Заруба занимал пост первого заместителя начальника Донецкой железной дороги.

Анатолий Царенко, занимавший должность первого заместителя начальника ОЖД, уволен в связи с выходом на пенсию.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля 2014 года Кабинет министров Украины уволил Николая Луханина с должности начальника Одесской железной дороги, а также Николая Рогова - с должности начальника Донецкой железной дороги.

Справка УНИАН. В сферу управления Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей.

На ОЖД приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

Читайте такжеОдесская железная дорога за четыре месяца перевезла в спецвагонах 30 инвалидов