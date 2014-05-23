Поезда Hyundai с 1 июня будут пронумерованы по-новому

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с введением нового графика движения поездов на 2014-2015 годы, который вступит в силу с 1 июня 2014 года, изменит нумерацию скоростных поездов категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, нумерация всех поездов категории «Интерсити+» будет начинаться с цифры 7, вторая же цифра будет означать направление. В частности, цифра 1 – донецкое направление, 2 – харьковское, 3 – днепропетровское, 4 – львовское.

В частности, скоростной поезд №156/155 сообщением Киев – Харьков – Киев с 1 июня будет курсировать под номером 722/721; поезд №164/161 по маршруту Киев – Харьков – Киев будет следовать под номером 726/725; поезд №162/163 Киев – Харьков – Киев – под номером 724/723.

Также, с введением нового графика движения на 2014/2015 годы, поезд 169/170 по маршруту Дарница, Киев – Львов – Киев, Дарница будет курсировать под номером 743/744; поезд №154/154 Киев – Донецк – Киев – под номером 712/711; поезд №152/152 Киев – Донецк – Киев – под номером 714/713; поезд №168/168 Киев – Запорожье – Киев – под номером 732/731; поезд №166/165 Киев – Днепропетровск – Киев – под номером 734/733.

Кроме того, поезд Нyundai по новому маршруту Дарница, Киев - Трускавец – Киев, Дарница с 1 июня будет курсировать под номером 741/742.

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«Билеты на поезда «Интерсити+» уже в продаже на сайте http://booking.uz.gov.ua/ и во всех железнодорожных кассах», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), являющаяся оператором скоростных поездов, планирует 24 мая выпустить в рейс по маршруту Киев — Харьков второй модернизированный состав скоростного поезда категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, поезда которой были сняты с эксплуатации с 12 февраля в связи с выявлением технических неисправностей.

«Укрзализныця» 29 апреля после модернизации выпустила в рейс по маршруту Киев – Харьков скоростной поезд категории "Интерсити+" – первый из 10 имеющихся поездов, 6 мая – вернула еще один поезд на маршрут Дарница – Киев – Львов, 15 мая – поезд Киев – Днепропетровск. Кроме того, начиная с 1 июня, «Укрзализныця» продлевает маршрут скоростного поезда № 741/742 Киев — Львов до Трускавца.

Справка УНИАН. Скоростные поезда категории «Интерсити+» начали курсировать в Украине с 27 мая 2012 года, связав Киев с Харьковом и Львовом. В начале июня того же года был запущен скоростной поезд сообщением Киев – Донецк. Маршрут Киев – Днепропетровск был введен в график движения 11 ноября 2012 года, а с 26 мая 2013 года его продлили до Запорожья. Тогда же, по новому графику движения на 2013-2014 годы, скоростные поезда из Днепропетровска, Харькова и Донецка отправились в Симферополь.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), созданное в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года.