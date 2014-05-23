Приднепровская железная дорога назначила поезд Днепропетровск, Кривой Рог – Бердянск

Приднепровская железная дорога (ПЖД) с целью удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом на время летнего сезона с 1 июня по 1 сентября назначила ежедневный поезд по маршруту Днепропетровск, Кривой Рог – Бердянск, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

«На летний период к побережью Азовского моря Приднепровская железная дорога назначила двугруппный поезд № 472/471 - 552/551 Днепропетровск, Кривой Рог - Бердянск. Поезд будет курсировать ежедневно, начиная с 1 июня», - говорится в сообщении.

В частности, первая группа вагонов (три купейных, пять плацкартных вагонов) будет отправляться из Днепропетровска в 20:20 и будет курсировать через станцию Синельниково-1 до Запорожья-1, где объединится со второй группой вагонов.

В свою очередь, вторая группа вагонов (три купейных, четыре плацкартных вагона) будет отправляться из Кривого Рога в 17:57 и курсировать до Запорожья -1 через станции Апостолово, Чертомлык, Никополь, Марганец, Днепрострой -2. Объединенный состав будет прибывать в Бердянск в 4:35.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:20 и возвращаться погруппно в Днепропетровск в 7:12, в Кривой Рог в 09:24.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе, предварительная продажа билетов на данный поезд уже открыта, и в случае повышенного спроса пассажиров на перевозку по данному направлению, Приднепровская магистраль может продлить период курсирования поезда, в частности, до сентября-октября.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в рамках подготовки пассажирского хозяйства к работе в летний период подготовит 610 пассажирских вагонов, из которых 191 вагон – с системами кондиционирования.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") открыла предварительную продажу билетов на 204 поезда, которые будут курсировать с момента введения нового графика движения поездов на 2014-2015 годы - с 1 июня 2014 года, а также на поезда в Крым с 1 по 15 июня 2014 года.

В новом графике движения поездов на 2014-2015 годы разработан график для назначения 259 пар поездов, из них 169 пар круглогодичных поездов, 32 пары летних поездов. Кроме того, в "Укрзализныце" отметили, что при увеличении пассажиропотока в летний сезон есть возможность для назначения еще 58 пар поездов по указанию.