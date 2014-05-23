МАУ с 24 июня открывает рейсы из Киева к греческому курорту Салоники

Крупнейший национальный авиаперевозчик авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 24 июня открывает прямое воздушное сообщение между Киевом и Салониками (Греция).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании, МАУ будет выполнять рейсы между Киевом и Салониками дважды в неделю - по вторникам и субботам с вылетом из Киева в 12:00 и вылетом из Салоников в 15:30.

По данным пресс-службы, время полета составляет 2 часа 30 минут.

Рейсы будут выполняться самолетами «Боинг-737» с двумя классами обслуживания – бизнес и экономическим.

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Минимальная стоимость билета на рейс Киев – Салоники в обе стороны составляет 4 276 грн, сказано в сообщении.

Кроме того, МАУ совместно с авиакомпанией Aegean Airlines предлагает рейсы между Киевом и Салониками через Афины шесть раз в неделю.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Флот компании насчитывает 40 авиалайнеров, базовый аэропорт – крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь».

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира.