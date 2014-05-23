Польская PKP Intercity за год увеличила убыток более чем вчетверо

Крупнейший пассажирский перевозчик между крупными городами в Польше - компания PKP Intercity в прошлом году получила 29 млн долл. чистого убытка против 6,7 млн долл. годом ранее.

Об этом сообщил польскому изданию Rzeczpospolita член правления компании Павел Хордыньский.

"Убыток связан с сокращением количества перевезенных пассажиров, высокими инфраструктурными расходами и тем, что дотации на убыточные направления не покрыли реальных расходов на их реализацию", - сказал он.

Хордыньский отметил, что в прошлом году компания получила в рамках дотаций около 130 млн долл., при этом не предоставил сравнительных данных за предыдущий год.

В то же время PKP Intercity сократила выручку до около 600 млн долл. с 616 млн долл. годом ранее.

Как сообщал УНИАН, принадлежащая на 100% польскому государству PKP Intercity в прошлом году перевезла 30,7 млн пассажиров, что на 13% меньше, чем годом ранее.

Доля PKP Intercity на всем рынке с учетом протяженности трасс сократилась на 2 п.п. до 42%.