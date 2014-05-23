Южная железная дорога хочет привлечь четыре кредита на 130 млн гривень

Южная железная дорога (ЮЖД) объявила тендер на привлечение четырех кредитов на общую сумму 130 млн грн.

Об этом говорится в сообщении госпредприятия на сайте «Государственные закупки».

ЮЖД планирует привлечь два кредита на сумму 30 млн грн, по одному кредиту на 60 и на 10 млн грн.

Согласно сообщению, указанные кредиты планируется привлечь сроком на один год для пополнения оборотных средств.

Конечный срок подачи заявок на участие в тендере и раскрытие предложений – 25 июня 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в марте 2014 года дочерний банк «Сбербанка России» в Украине предоставил Южной железной дороге кредит на сумму 100 млн грн для пополнения оборотных средств предприятия с целью выплаты заработной платы своим работникам.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.