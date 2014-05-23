Около 33 тыс. пассажиров приняли участие в бонусной программе на поездах «Интерсити+»

С момента создания бонусной программы для пассажиров первого класса скоростных поездов категории "Интерсити+", позволяющей получить скидку на приобретение билетов - с 30 сентября 2013 года и по 21 мая 2014 года, ее участниками стали около 33 тыс. пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") со ссылкой на данные Украинской железнодорожной скоростной компании.

«Бонусная программа для пассажиров первого класса поездов «Интерсити+» продолжает действовать… С момента ее создания, с 30 сентября 2013 года по 21 мая текущего года ее участниками стали 32 906 пассажиров. За этот период по условиям бонусной программы с начислением бонусов оформлено 955 проездных документов», - говорится в сообщении.

Согласно условиям бонусной программы, пассажир при накоплении определенного количества бонусов может получить существенную скидку при приобретении проездных документов на следующие поездки в вагонах первого класса поездов «Интерсити+».

Как отмечают в пресс-службе, бонусная программа распространяется на плацкартную часть проездного документа, которая составляет ориентировочно 70% от стоимости.

«Уже зарегистрировано 6 пассажиров (на 21 мая 2014 года ), которые приобрели билеты по условиям бонусной программы и рассчитались за плацкартную составляющую билета бонусами, сэкономив при этом свои собственные средства», - подчеркнули в пресс-службе.

Бонусная программа действует при оформлении проездных документов в вагоны первого класса скоростных поездов категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem через официальный сайт «Укрзализныци» - booking.uz.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с введением нового графика движения поездов на 2014-2015 годы, который вступит в силу с 1 июня 2014 года, введет новую нумерацию скоростных поездов Нyundai.

Скоростные поезда категории «Интерсити+», оператором которых является госпредприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания», начали курсировать в Украине с 27 мая 2012 года, связав Киев с Харьковом и Львовом.

Справка УНИАН. Полная стоимость проезда состоит из стоимости билета, стоимости плацкарта, НДС, страхового и комиссионного сборов. Начисление и использование бонусов осуществляется только при оформлении полных проездных документов на плацкартную часть билета.

При оформлении проездного документа в вагоны первого класса поездов «Интерсити+» начисление бонусов осуществляется автоматически на виртуальную бонусную карточку пользователя по курсу бонуса 10 грн = 1 бонус. Информация о количестве начисленных бонусов отображается в личном кабинете пользователя, наряду со стоимостью проездного документа.

Использование бонусов возможно после оформления 9 проездных документов в вагоны первого класса поездов, при условии, что количество бонусов на счету виртуальной бонусной карты равно или превышает стоимость плацкарты оформляемого проездного документа.

Бонусы действуют в течение одного года с момента их начисления.