На Луганщине возобновили движение поездов после взрыва террористами участка дороги

Донецкая железная дорога (ДЖД) возобновила движение поездов на перегоне Штеровка - Щетово (Луганская обл.), которое было приостановлено 22 мая в связи со взрывом двухпутного участка группой неизвестных лиц, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

«С 0:00 часов 26 мая 2014 года восстановлено движение поездов на участке Штеровка – Щетово. Поезда в пригородном сообщении курсируют согласно графику», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате взрыва было повреждено 32 м железнодорожного полотна.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в связи со взрывом двухпутного участка группой неизвестных лиц, который произошел 22 мая в 21:30 на 57 км перегона Штеровка - Щетово (Луганская обл.), изменила маршрут курсирования ряда пригородных поездов.

В связи с несанкционированным перекрытием движения поездов на двух участках Донецкой железной дороги со 2 мая 17 пар пассажирских поездов по-прежнему курсируют по измененному маршруту через участок Лозовая - Павлоград - Красноармейск.

19 мая посторонние лица захватили управление ДЖД, что привело к приостановке движения грузовых поездов на Донецкой железной дороге. Позже, около 15:00 того же дня, грузовое движение на ДЖД было возобновлено.

Ночью 22 мая на железнодорожной станции "Славянский курорт" под городом Славянск (Донецкая обл.) после боевых действий были повреждены устройства электроснабжения.

22 мая в Лисичанске представители террористической организации «Луганская народная республика» полностью заблокировали мост и остановили движение транспорта в районе «Водной станции».

Также, с 22 мая Донецкая железная дорога в связи с блокированием железнодорожного моста боевиками на перегоне Насветевич - Рубежное закрыла движение на участке Сватово - Лисичанск и отменила 5 поездов в дальнем и пригородном сообщениях, а также изменила маршрут курсирования ряда поездов.

Генеральная прокуратура Украины признала самопровозглашенные «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику» террористическими организациями. По факту создания террористических организаций уже открыты уголовные производства. В данное время они на этапе досудебного расследования.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).