Кабмин назначил нового начальника Одесской железной дороги

«Назначить Фрунзу Виктора Константиновича начальником государственного предприятия "Одесская железная дорога", - говорится в распоряжении.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля 2014 года Кабинет министров Украины уволил Николая Луханина с должности начальника Одесской железной дороги.

Луханин занимал должность начальника ОЖД с апреля 2011 года, до этого он был первым заместителем гендиректора «Укрзализныци».

21 мая Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») назначила Александра Зарубу на должность первого заместителя начальника Одесской железной дороги, уволив Анатолия Царенко с данного поста в связи с выходом на пенсию.

Справка УНИАН. В сферу управления Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей.

На ОЖД приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

Читайте такжеОдесская железная дорога за четыре месяца перевезла в спецвагонах 30 инвалидов