ПЖД отправила на отдых в свои санатории почти 300 пенсионеров-железнодорожников

Приднепровская железная дорога (ПЖД) отправила 296 пенсионеров железнодорожной отрасли на отдых в ведомственные оздоровительные учреждения, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

«Нынешний сезон в ведомственных здравницах Приднепровской магистрали уже открыт: в приазовские пансионаты «Прибой» и «Запорожье» на 12-дневный отдых прибыли 296 пенсионеров-железнодорожников. «Прибой» разместил у себя 200 человек, «Запорожье» - 96», - говорится в сообщении.

Как подчеркивают в пресс-службе, железная дорога полностью финансирует оздоровительный отдых своих бывших работников.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога направила 3,95 млн грн на подготовку ведомственных оздоровительных учреждений к летнему сезону, в частности, пансионатов «Запорожье» и «Прибой», детского оздоровительного лагеря «Сокол» и базы отдыха «Сич» (Запорожская обл.).

Ранее Министерство инфраструктуры Украины приняло решение в связи с аннексией Крыма перенаправить детей железнодорожников на отдых в другие туристические регионы Украины.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в текущем году оздоровить около 20 тыс. детей из семей железнодорожников в ведомственных лагерях и санаториях.

В оздоровительных учреждениях железнодорожной отрасли в прошлом году отдохнули и прошли курс лечения 88 тыс. человек, из них 26,2 тыс. детей железнодорожников.

В 2013 году "Укрзализныця" увеличила расходы на реализацию и сохранение ряда льгот и социальных гарантий для работников железных дорог на 8,4% по сравнению с 2012 годом - до 5,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.