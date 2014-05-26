Госавиаслужба ограничила полеты в Донецк

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) издала NOTAM (извещение об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации – УНИАН), согласно которому, полеты в Донецк временно запрещены до 18:00 26 мая 2014 года.

Об этом УНИАН сообщил глава Госавиаслужбы Денис Антонюк.

«Пока полеты в Донецк ограничены до 18:00 26 мая, но возможно, это ограничение будет продлено», - сообщил Антонюк.

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Как сообщал УНИАН, международный аэропорт им. Сергея Прокофьева в Донецке приостановил работу с 7 утра 26 мая 2014 года.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в районе 3 часов ночи на территорию аэропорта Донецк приехали несколько десятков вооруженных представителей Донецкой народной республики с требованиями о выводе украинских военных, охраняющих внутренний периметр аэропорта.