С июня грузовикам запретили ездить днем

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в связи с повышенным температурным режимом в летний период с 1 июня 2014 года вводит сезонное ограничение на движение автотранспортных средств по большинству участков автодорог общего пользования во всех областях Украины: движение транспортных средств общей массой свыше 24 тонн или с нагрузкой на ось более 7 тонн будет ограничено с 10:00 до 22:00. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе госагентства.

Согласно сообщению, высокая температура воздуха в летний период приводит к значительному нагреву асфальтобетонного покрытия, из-за чего оно становится мягче.

"Движение большегрузного транспорта при таких условиях приводит к катастрофическим разрушениям дорожного полотна - появлению колеи и оползней, образованию деформаций и, как следствие, разрушению целых участков автодорог», - подчеркивается в сообщении.

По предварительным расчетам, сумма ущерба дорожного хозяйства из-за небрежной эксплуатации дорог компаниями-перевозчиками ежегодно достигает 2 млрд грн.

Как уточнили в пресс-службе, грузовикам будет разрешено движение только в ночное время суток, а днем они будут находиться на специальных стоянках и площадках отдыха, в том числе вблизи объектов сервиса.

«Соблюдение этих требований будет жестко контролироваться Укртрансинспекцией, Госавтоинспекцией и дорожными предприятиями», - подчеркнули в пресс-службе.

Также сообщается, что решение о введении сезонного ограничения уже принято в Житомирской, Киевской, Николаевской, Черкасской и Черниговской областях. Соответствующие дорожные знаки и панно для информирования граждан в этих регионах уже установлены.

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Справка УНИАН. Государственное агентство автомобильных дорог Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра инфраструктуры.

12 марта 2014 года распоряжением Кабинета министров главой «Укравтодора» был назначен Александр Малин.