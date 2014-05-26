"Укрзализныця" сократила пассажироперевозки в Крым на 41%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в марте-апреле 2014 года сократила пассажироперевозки между материковой частью Украины и аннексированным Россией Крымом по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 40,7% – до 493,7 тыс. пассажиров с 832,2 тыс. человек, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, по данным пресс-службы, за указанный период «Укрзализныця» предложила пассажирам 622 тыс. билетов на поезда, соединяющие Крым с материковой Украиной, против более 1 млн билетов за аналогичный период прошлого года.

«За март - апрель 2014 года, на поезда, курсирующие между материковой частью Украины и АР Крым, было предложено (туда и обратно) 622 тыс. мест, из них реализовано - 493,7 тыс. мест. За аналогичный период прошлого года предложено - более 1 млн мест, реализовано - 832,2 тыс. мест», - сообщили в «Укрзализныце».

По данным пресс-службы, в связи с существенным снижением пассажиропотока в крымском направлении, поезд № 145/146 сообщением Киев - Симферополь будет курсировать через день вместо ежедневного курсирования, поезда № 85/86 Львов - Симферополь и № 87/88 Ковель - Симферополь объединены в двухгруппный поезд № 86/88 сообщением Ковель - Львов - Симферополь.

"Кроме этого, в связи с падением пассажиропотока корректируется схема поездов в соответствии с пассажиропотоком", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины с 1 по 12 мая 2014 года сократили международные пассажироперевозки на территорию аннексированного Россией Крымского полуострова по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 59,5% - до 16,3 тыс. пассажиров с 40,2 тыс. Кроме того, с 1 по 12 мая "Укрзализныця" также сократила пассажироперевозки с материковой части Украины в Крым в 2,4 раза - до более 60,2 тыс. пассажиров с более 143,8 тыс. пассажиров за аналогичный период прошлого года.

«Укрзализныця» в марте 2014 года сократила пассажироперевозки между материковой частью Украины и аннексированным Россией Крымом на 40% по сравнению с мартом 2013 года, а пассажироперевозки между Крымом и Россией – на 21-23%.

В феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его.