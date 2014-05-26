Донецкий вокзал обстреляли террористы – пассажиров эвакуировали

«Из админздания, вокзала дальнего и пригородного следования в целях обеспечения безопасности были эвакуированы пассажиры и железнодорожники», - сообщила пресс-служба.

При этом в сообщении подчеркивается, что вокзал в Донецке работает в штатном режиме: поезда в дальнем и пригородном сообщениях отправляются и прибывают согласно действующему расписанию.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время в международном аэропорту «Донецк» им. Прокофьева идут активные военные действия, есть раненые, украинские десантники работают по зачистке территории от террористов.

Аэропорт им. Сергея Прокофьева в Донецке приостановил работу с 7 утра 26 мая.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в районе 3 часов ночи на территорию аэропорта Донецк приехали несколько десятков вооруженных представителей так называемой "Донецкой народной республики" с требованиями о выводе украинских военных, охраняющих внутренний периметр аэропорта. Представители так называемой ДНР заявили, что взяли аэропорт Донецка под контроль.

Государственная авиационная служба Украины выдала NOTAM (извещение об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации), согласно с которым полеты к Донецку запрещены до 18.00 26 мая.

Руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев сообщил, что 26 мая аэропорту Донецка проходят плановые мероприятия в рамках АТО по возобновлению конституционного порядка в регионе.

Как написал Селезнев на своей странице в Facebook, в 13.00 террористам, которые незаконно проникли на территорию аэропорта, был выдвинут ультиматум - сложить оружие и сдаться силам АТО. В случае невыполнения требований украинскими силовиками будет применен силовой вариант освобождения аэропорта. Террористы не выполнили требования украинских силовиков, по позициям террористов был нанесен авиационный удар.

Кроме того, Селезнев сообщил, что "огнем вертолета огневой поддержки уничтожена зенитная установка, которая работала в аэропорту Донецка против сил АТО".