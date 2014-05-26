Госавиаслужба продлила ограничение на полеты в Донецк

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) продлила временное ограничение на осуществление полетов в Донецк до 9:00 27 мая, сообщил УНИАН глава Госавиаслужбы Денис Антонюк.

«Полеты в Донецк ограничены до 9:00 утра 27 мая», - сообщил Антонюк.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время в международном аэропорту «Донецк» им. Прокофьева идут активные военные действия, есть раненые, украинские десантники работают по зачистке территории от террористов.

Аэропорт приостановил работу с 7 утра 26 мая. Позже Государственная авиационная служба Украины выдала NOTAM (извещение об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации), согласно которому полеты в Донецк запрещены до 18:00 26 мая.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в районе 3 часов ночи на территорию аэропорта «Донецк» приехали несколько десятков вооруженных представителей так называемой Донецкой народной республики с требованиями о выводе украинских военных, охраняющих внутренний периметр аэропорта. Затем в так называемой ДНР заявили, что взяли аэропорт Донецка под контроль.

Руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев сообщил, что 26 мая в аэропорту проходят плановые мероприятия в рамках АТО по возобновлению конституционного порядка в регионе.

Как написал он на своей странице в Facebook, в 13.00 террористам, которые незаконно проникли на территорию аэропорта, был выдвинут ультиматум - сложить оружие и сдаться силам АТО. В случае невыполнения требований украинскими силовиками будет применен силовой вариант освобождения аэропорта. Террористы не выполнили требования украинских силовиков, по позициям террористов был нанесен авиационный удар.

Кроме того, Селезнев сообщил, что "огнем вертолета огневой поддержки уничтожена зенитная установка, которая работала в аэропорту Донецка против сил АТО".