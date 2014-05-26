Движение поездов на участке Сватово – Лисичанск в Луганской области остается закрытым

Движение на участке пути Сватово - Лисичанск (Луганская область) по-прежнему остается закрытым с 22 мая в связи с блокированием железнодорожного моста боевиками на перегоне Насветевич - Рубежное, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Сумма нанесенного террористами ущерба Донецкой магистрали пока неизвестна.

В пресс-службе уточнили, что также со 2 мая остается закрытым движение на участке Лозовая – Славянск - Дружковка и Форпостная - Красный Лиман в направлениях Букино - Изюм - Харьков и Тропа - Купянск.

Вследствие таких действий, ДЖД отменила ряд пригородных и дальних поездов, а также изменила маршруты курсирования.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

Донецкая железная дорога в связи со взрывом двухпутного участка группой неизвестных лиц, который произошел 22 мая в 21:30 на 57 км перегона Штеровка - Щетово (Луганская обл.), изменила маршрут курсирования ряда пригородных поездов. 26 мая движение на данном участке было возобновлено.

В связи с несанкционированным перекрытием движения поездов на двух участках Донецкой железной дороги со 2 мая 17 пар пассажирских поездов по-прежнему курсируют по измененному маршруту через участок Лозовая - Павлоград - Красноармейск.

19 мая посторонние лица захватили управление ДЖД, что привело к приостановке движения грузовых поездов на Донецкой железной дороге. Позже, около 15:00 того же дня, грузовое движение на ДЖД было возобновлено.

Ночью 22 мая на железнодорожной станции "Славянский курорт" под городом Славянск (Донецкая обл.) после боевых действий были повреждены устройства электроснабжения.

Также, с 22 мая Донецкая железная дорога в связи с блокированием железнодорожного моста боевиками на перегоне Насветевич - Рубежное закрыла движение на участке Сватово - Лисичанск и отменила 5 поездов в дальнем и пригородном сообщениях, а также изменила маршрут курсирования ряда поездов.

26 мая ДЖД эвакуировала пассажиров и железнодорожников из административного здания и здания Донецкого вокзала со стороны ул. Артемовской в связи с обстрелом террористами. В настоящее время в международном аэропорту «Донецк» им. Прокофьева идут активные военные действия, есть раненые, украинские десантники работают по зачистке территории от террористов.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).