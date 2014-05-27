Донецкий вокзал работает в штатном режиме - железная дорога





Железнодорожный вокзал в Донецке работает в штатном режиме, пассажирские и пригородные поезда курсируют по заданным маршрутам согласно установленному графику, сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой железной дороги (ДЖД).

«Вокзал Донецк работает и продолжает обслуживать пассажиров. Пассажирские и пригородные поезда курсируют согласно расписанию», - говорится в сообщении.

В целом, для обеспечения безопасности пассажиров и железнодорожников временно закрыты транзитный и пригородные вокзалы, а также большой конкорс для пассажиров дальнего следования. Кроме того, на вокзале станции Донецк усилены наряды милиции.

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«Пассажиры будут обслуживаться в центральном здании вокзала станции Донецк», - подчеркивают в пресс-службе.

Также сообщается, что выход пассажиров к поездам дальнего следования обеспечивается через перрон и подземный переход с Привокзальной площади или через подземный переход с улицы Артемовская. В то время, как выход к поездам пригородного сообщения обеспечивается через малый конкорс, вход на который осуществляется с перрона.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 26 мая, в районе 3 часов ночи на территорию аэропорта им. Сергея Прокофьева в Донецк приехали несколько десятков вооруженных представителей «ДНР» с требованиями о выведении украинских военных, которые охраняют внутренний периметр аэропорта. Затем в так называемой «ДНР» заявили, что взяли аэропорт Донецка под контроль.

Аэропорт им. Сергея Прокофьева в Донецке приостановил работу с 7 утра 26 мая.

26 мая в 13.00 после того, как террористы, захватившие аэропорт, отказались сложить оружие, антитеррористическая операция вошла в активную фазу.

Из-за обстрелов боевиками, Донецкая железная дорога эвакуировала пассажиров и железнодорожников из административного здания и здания Донецкого вокзала со стороны ул. Артемовской.

Как сообщили в Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на департамент здравоохранения ОГА, в Донецке на железнодорожном вокзале в результате стрельбы один человек погиб, два – пострадали.