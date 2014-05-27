Юго-Западная железная дорога незначительно увеличила грузоперевозки

Согласно сообщению, за указанный период ЮЗЖД увеличила объемы погрузки следующих номенклатур грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: зерновых грузов на 10,6% , лесных грузов – на 17,9%, флюсов – на 45,6%, цемента – на 21%, огнеупоров – на 14,4%, химических и минеральных удобрений – на 14,5%, цветной руды – на 2,3%, жмыха – на 100,6%.

В частности, только в апреле текущего года Юго-Западная магистраль погрузила 3,14 млн тонн грузов.

«Отраслевая служба коммерческой работы и маркетинга Юго-Западной железной дороги постоянно проводит встречи-совещания с основными грузообразующими предприятиями ключевых отраслей промышленности, составляющих основу грузопотока. По результатам совещаний разрабатываются и утверждаются совместные мероприятия по преодолению проблемных вопросов, которые возникают в процессе перевозки различных видов грузов и улучшения качества предоставления услуг», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, объем грузов, отгруженных и перевезенных Юго-Западной железной дорогой, в январе-марте 2014 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,9% - до 7,94 млн тонн.

Юго-Западная магистраль в 2013 году увеличила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 2,9% - до 37,720 млн тонн с 36,641 млн тонн.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.