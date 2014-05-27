Львовская железная дорога за 4 месяца зафиксировала 5 ДТП на переездах

Согласно сообщению, за указанный период в результате ДТП на переезде погиб один человек, а в одном случае транспортное средство въехало непосредственно в бок подвижного состава, в остальных четырех случаях автомобили были сбиты поездами на переездах.

Также сообщается, что Львовская магистраль завершила весенний комиссионный осмотр железнодорожных переездов, в ходе которого было проверено 1654 переезда.

«Выявленные недостатки будут устранять не только железнодорожники, но прежде всего городские, сельские рады и другие органы власти или службы автомобильных дорог. В аппарате ревизора по безопасности движения поездов и автотранспорта Львовской железной дороги отмечают, что все случаи ДТП происходят из-за грубых нарушений правил пересечения железнодорожных переездов со стороны водителей автотранспорта», - подчеркивают в пресс-службе.

По данным пресс-службы, за 4 месяца текущего года ЛЖД зафиксировала 6 случаев несанкционированного вмешательства в работу устройств автоматики на железнодорожных переездах, львиная доля которых - попытки хищений аккумуляторов. «Соответствующие материалы по таким случаям переданы в правоохранительные органы», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в Украине в январе-апреле 2014 года количество ДТП на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25% (на 5 случаев) - до 25 случаев, из них 20 происшествий произошло на железнодорожных переездах, 5 - на путях вне переездов.

Львовская железная дорога в январе-марте 2014 года зафиксировала 3 ДТП на железнодорожных переездах, что на 2 случая меньше аналогичного периода прошлого года.

Количество случаев дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах Львовской железной дороги в 2013 году сократилось по сравнению с 2012 годом на 21,9% - до 25 случаев с 32.

В ДТП на ЛЖД в прошлом году погибло 9 человек, что на 4 случая больше, чем в 2012 году, а также 25 человек получили травмы, что на 5 случаев больше показателя 2012 года.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины по территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.

В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда. Из них 2699 оборудованы автоматической звуковой и светофорной сигнализацией, 1497 - с дежурными и оборудованы шлагбаумами, 1226 - без дежурного и не оборудованы автоматикой.