В Одессе стартовала Международная транспортная неделя

Как передает корреспондент УНИАН, в ее рамках сегодня, 27 мая, открылся форум «Транспорт: инвестиции в будущее».

«Сегодня в очередной раз проходит транспортный форум в Одессе. Я поздравляю всех участников форума, потому что в это нелегкое для Украины время они нашли возможность приехать сюда, они нашли возможность быть тут, не обращая внимания на те вызовы, которые есть в обществе. Я уверен, что дискуссия, которая будет на протяжении дней, когда будет проходить этот форум, будет интересной, потому что Украина стоит на пороге больших перемен», - заявил Бурбак журналистам.

Он также выразил уверенность в том, что «после завершения этой недели мы увидим некоторые новые проекты».

«Со своей стороны, и со стороны Министерства, и правительства Украины мы сделаем все для того, чтобы они были защищены, чтобы инвестиции в Украину все-таки были, и сделаем все возможное, чтобы вернуть Украине доверие бизнеса и власти», — заявил Бурбак.

В рамках форума пройдут: пленарное заседание «Вызовы и перспективы сотрудничества в системе транспорта», панельные дискуссии «Интероперабельность систем транспорта как фактор развития современной экономики», «Водный транспорт: инновационные решения и новые пути партнерства», «Авиационный транспорт: стратегия устойчивого развития», семинар ЕЭК ООН «Единое окно — локальное решение».

В рамках международной недели, которая продлится по 30 мая, состоится заседание Совета международной Ассоциации портов Черного и Азовского морей (BАSPА); XII День международного экспедитора: «Интеллектуальные транспортные системы: Перспективы развития. Проблемы внедрения. Технологии. Профессиональная подготовка»; круглый стол «Введение ИСПС (информационная система портового сообщества) в портах Украины»; круглый стол «Пути снижения коррупционного влияния на частный бизнес в портовом хозяйстве» и т. д.