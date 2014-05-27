«Укрзализныця» увеличила отправку грузов с использованием унифицированной накладной

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, за указанный период по унифицированной накладной ЦИМ/СМГС было осуществлено 14 412 отправок на экспорт (из них 142 контейнерных и 14 270 вагонных) и 207 отправок на импорт (из них 25 контейнерных и 182 вагонных).

При этом в транзитном сообщении с использованием унифицированной накладной осуществлено 9165 отправок (из них 5193 контейнерных и 3972 вагонных).

Основным грузом, который перевозился в январе-апреле текущего года по унифицированной накладной на экспорт, среди контейнерных отправок были пустые контейнеры под погрузку в направлении Румынии, среди вагонных отправок - лес и лесоматериалы, металлопрокат, руда, химические удобрения и другие грузы.

Основным грузом на импорт с использованием вышеуказанной накладной среди контейнерных отправок были деревостружечные плиты и древесно-стружечные плиты (ДСП), среди вагонных отправок - сталь, бензин, макулатура.

Основными транзитными грузами по унифицированной накладной среди контейнерных отправок были запчасти для автомобилей, пустые контейнеры, деревянная тара, среди вагонных отправок - возвращение собственных пустых полувагонов, цистерн, сахар, сланцевая посыпка.

Кроме того, за 4 месяца 2014 года по указанной накладной в Украину осуществлялись перевозки из Румынии, Чехии, Словакии и Германии.

Транзитом по территории Украины в Россию и Казахстан осуществлялись перевозки из Румынии, Чехии и Словакии. Также транзитом по территории Украины в Словакию осуществлялись перевозки из России.

Как сообщили в пресс-службе со ссылкой на начальника главного коммерческого управления «Укрзализныци» Юрия Меркулова, применение унифицированной транспортной накладной способствует развитию интермодальных перевозок сухопутными маршрутами в направлении Европа – Китай, в частности, ускорению доставки грузов за счет сокращения времени обработки перевозочных документов перевозчиками и таможенного оформления.

«С 2007 года по территории Украины совершено около 150 тысяч отправок, оформленных накладными ЦИМ /СМГС… Эта работа (работа по развитию интермодальных перевозок – УНИАН) ведется в различных направлениях - тарифной политике, техническом переоснащении, создании новых информационных технологий, обустройстве пограничных переходов, усовершенствовании технологии перевозочного процесса и сервиса услуг», - цитирует пресс-служба Меркулова.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в 2013 году увеличили отправку грузов с использованием унифицированной накладной ЦИМ/СМГС в 1,6 раза - до 57,8 тыс. отправок, из них было осуществлено 31,203 тыс. отправок на экспорт и 1,161 тыс. отправок на импорт.

Справка УНИАН. Перевозочный документ - унифицированная накладная ЦИМ/СМГС сближает две правовые транспортные системы Востока и Запада, поскольку в международном грузовом сообщении действуют различные правовые системы по перевозке грузов (ЦИМ и СМГС).

Использование унифицированной накладной упрощает процедуру пересечения границы, ускоряет движение грузов через границу, обеспечивает правовые гарантии клиентам при перевозках грузов железнодорожным транспортом из стран Европы в страны Азии, повышает эффективность товарооборота, улучшает качество обслуживания и уменьшает транспортные расходы грузоотправителей.

Решение о внедрении единой накладной ЦИМ/СМГС было принято на 34-й сессии Совета министров транспорта Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) 13-15 июня 2006 года в Софии.

