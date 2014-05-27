В Донецкой области боевики заминировали железную дорогу

В связи с повреждением боевиками участка железнодорожного пути в районе станции Еленовка (Донецкая область) и заминированием участка пути на входной горловине станции Еленовка со стороны Мариуполя, были задержаны пригородные поезда ориентировочно от одного до двух часов, сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой железной дороги.

«В результате этого минирования был задержан поезд №84 сообщением Киев – Мариуполь на 5 часов, в целях безопасности курсирования поездов, а также пассажиров и железнодорожников, данный поезд шел по диспетчерскому расписанию, то есть как бы вручную мы его проводили, потому что он отклонился от графика на 5 часов. Также были задержаны пригородные поезда ориентировочно от часа до двух часов», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что после разминирования саперами железнодорожного участка было установлено, что главный путь не поврежден и в настоящее время движение поездов в дальнем и пригородном сообщении осуществляется в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов. По информации пресс-офицера АТО Алексея Дмитрашковского, операция в Донецке будет продолжаться, пока не будут уничтожены все террористы или пока они не сдадутся.

19 мая посторонние лица захватили управление ДЖД, что привело к приостановке движения грузовых поездов на Донецкой железной дороге. Позже, около 15:00 того же дня, грузовое движение на ДЖД было возобновлено.

С 22 мая Донецкая железная дорога в связи с блокированием железнодорожного моста боевиками на перегоне Насветевич - Рубежное закрыла движение на участке Сватово - Лисичанск и отменила 5 поездов в дальнем и пригородном сообщениях, а также изменила маршрут курсирования ряда поездов.

Вечером 22 мая на 57 км перегона Штеровка – Щетово (Луганская обл.) боевики взорвали двухпутный участок пути, что повлекло за собой изменение маршрута курсирования ряда пригородных поездов, а 26 мая движение по участку было возобновлено.

26 мая из-за обстрелов боевиками Донецкая железная дорога эвакуировала пассажиров и железнодорожников из административного здания и здания Донецкого вокзала со стороны ул. Артемовской.

Как сообщили в Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на департамент здравоохранения ОГА, в Донецке на железнодорожном вокзале в результате стрельбы один человек погиб, два – пострадали.

Согласно сообщению пресс-службы Донецкого городского совета, по состоянию на сегодняшнее утро в ходе АТО в Донецке погибли 2 мирных жителя и 38 участников боевых действий, в лечебных учреждениях города находится 31 пострадавший, из которых 4 – гражданские лица.



