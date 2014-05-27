Между Львовом и Варшавой хотят построить узкоколейную железную дорогу

Глава Министерства инфраструктуры Украины Максим Бурбак считает необходимым создать все условия для транспортировки отечественных товаров в страны Европейского Союза, а также для привлечения инвестиций в обновление инфраструктуры Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мининфраструктуры, с таким заявлением глава министерства выступил на открытии пленарного заседания Международной транспортной недели в Одессе.

"Украина уже подписала политическую часть соглашения об ассоциации с ЕС, надеемся согласно заявлениям европейских партнеров на подписание в ближайшее время и зоны свободной торговли, и уже сейчас в одностороннем порядке для наших товаров открыты границы ЕС, и мы, транспортники, в первую очередь должны обеспечить их перемещения по Европе. Вторая задача: воспользовавшись выгодным географическим положением, мы на 100% должны использовать транзитный потенциал нашего государства. И третья - привлечение инвестиций в инфраструктуру Украины", - сказал Бурбак.

Также профильный министр напомнил о готовности правительства Украины предоставить 12,5 млрд грн кредитов под госгарантии на обновление подвижного состава железных дорог.

В частности, средства планируется направить на модернизацию подвижного состава и электрификацию направления Одесса-Николаев, а с ЕС, по его словам, наработаны решения по строительству узкоколейного участка, который соединит Львов с Варшавой.

Кроме того, министр подчеркнул, что Украина и ЕС также заинтересованы в организации транспортного сообщения между Балтийским и Черным морями. По его словам, недавно в Софии (Болгария) в рамках встречи министров транспорта стран-участниц ОЧЭС (Организация Черноморского экономического сотрудничества) подписано совместное заявление между Украиной, Молдовой и Румынией относительно приоритетности развития дорожной инфраструктуры в районе Черного моря.

«Я благодарен членам украинского правительства и коллегам из ЕС за поддержку в реализации этих проектов. В свою очередь Министерство инфраструктуры будет делать все возможное, чтобы имплементировать их в жизнь», - сказал министр инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз с 23 апреля в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС.

Преференциальный режим торговли предусматривает снижение ставок таможенных пошлин для поставок украинских товаров, а также установку квот на такие поставки, что позволит украинским экспортерам увеличить поставки на рынки ЕС.

Начиная с момента введения автономного преференциального торгового режима, ставки ввозной пошлины ЕС устанавливаются на уровне, который должен действовать в первый год после введения свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Данный режим будет действовать до 1 ноября этого года либо до подписания экономической части Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Как полагает вице-президент по стратегическому развитию Американской торговой палаты в Украине Тарас Качка, Украина сможет ощутить практический результат введения режима свободной торговли с Евросоюзом через полтора года.