В Кабмине рассказали, кому могут отдать в концессию порт «Южный»

Министерство инфраструктуры Украины планирует в ближайшее время создать комиссию для проведения конкурса по передаче в концессию второго по объемам перевалки грузов в стране морского порта «Южный» (Одесская область), сообщил на пресс-конференции министр инфраструктуры Максим Бурбак.

По его словам, этот концессионный конкурс станет дебютным для портовой отрасли страны.

«Мы сейчас подписываем создание комиссии по первому концессионному конкурсу — это порт «Южный», - сказал Бурбак.

«Сейчас все зависит от самих инвесторов для того, чтобы, согласно нашим процедурам, они разработали как можно быстрее ТЭО, чтобы можно было провести конкурс. Но говорю сразу, что мы не останавливаемся только на процедуре концессии, есть и государственно-частное сотрудничество, и аренда. Любые предложения принимаются к рассмотрению», — добавил министр.

По его словам, собственное технико-экономическое обоснование по развитию порта "Южный" разрабатывала компания "Портинвест".

«Министерство обеспечит, чтобы был прозрачный, честный, публичный, открытый конкурс. Еще есть пара предложений по порту «Южный» от компании «ТИС» - уже по строительству железнодорожного узла. Но это мы будем рассматривать в комплексе, чтобы порт «Южный» развивался. Вы знаете, что там проведена работа по дноуглублению, и он сейчас перспективный и интересный для инвестора», - заявил министр.

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Как сообщал УНИАН, за первые четыре месяца 2014 года морской торговый порт «Южный» увеличил перевалку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 4,8% - до 15,08 млн тонн.

Перевалка импортных грузов в порту при этом сократилась по сравнению с январем-апрелем 2013 года на 20,1% - до 868,05 тыс. тонн, транзитных - на 17,9% - до 2,61 млн тонн, в то время как перевалка экспортных грузов увеличилась на 14,6% - до 11,6 млн тонн. Переработка грузов во внутреннем сообщении в порту в январе-апреле текущего года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 2,4 раза - до 2,48 тыс. тонн.

В 2013 году порт «Южный» увеличил перевалку грузов по сравнению с 2012 годом на 7,7% - до 43,42 млн тонн.

Справка УНИАН. Основанный в 1978 году морской торговый порт «Южный» расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала - 15,5 м, глубины у причалов - 14-15,5 м). Общая протяженность причалов - около 2,6 км.