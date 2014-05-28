Южная железная дорога рассказала о количестве доступных билетов в Крым

Южная железная дорога (ЮЖД) в период повышенного спроса на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в летний сезон, в частности, с 1 по 15 июня 2014 года, предлагает пассажирам более 83,5 тыс. билетов на поезда в сообщении с оккупированным Крымским полуостровом, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

«С 1 до 15 июня 2014 пассажирам предложено 83,580 тыс. мест на поезда формирования Южной железной дороги с вокзала станции Харьков-Пассажирский в направлении Крыма и обратно», - говорится в сообщении.

В частности, ЮЖД назначила три поезда в крымском направлении с периодичностью курсирования через день: № 55/56 Сумы - Симферополь (по четным числам), № 81/82 Харьков - Симферополь (по нечетным), № 241/242 Харьков - Евпатория (по нечетным).

Южная магистраль в среднем за сутки предлагает пассажирам 908 билетов на поезд № 81/82 Харьков – Симферополь, 888 билетов на поезд № 56/55 Сумы – Симферополь, 990 билетов на поезд № 241/242 Харьков – Евпатория.

«Количество предложенных мест может корректироваться в зависимости от спроса пассажиров на указанные поезда. По состоянию на 26 мая, на период отправления с 1 по 15 июня населенность поездов составляет 3-13%. В графике движения поездов на 2014 – 2015 годы предусмотрено курсирование поезда № 81/82 Харьков - Симферополь через день по нечетным числам. При увеличении пассажиропотока в данном направлении будет рассмотрена возможность назначения поезда ежедневно», - подчеркивается в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, пассажиры также смогут добраться в Крым транзитными поездами дальнего следования из России и Беларуси, в частности, поездами № 17/18Москва – Севастополь, № 39/40Москва – Симферополь, № 67/68 Москва – Симферополь, № 97/98 Москва – Керчь, № 100/99 Минск – Симферополь, № 393/394 Полоцк - Симферополь.

«На транзитные поезда реализация билетов будет осуществляться преимущественно в день отправления поезда со станции Харьков – Пассажирский», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 21 мая "Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов на 204 поезда, которые будут курсировать с момента введения нового графика движения поездов на 2014-2015 годы - с 1 июня 2014 года, а 22 мая открыла предпродажу билетов в Крым, которая ранее оставалась закрытой из-за несогласованности ряда организационных вопросов с Россией.

«Укрзализныця» в марте-апреле 2014 года сократила пассажироперевозки между материковой частью Украины и оккупированным Россией Крымом по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 40,7%– до 493,7 тыс. пассажиров с 832,2 тыс. человек. За указанный период «Укрзализныця» предложила пассажирам 622 тыс. билетов на поезда, соединяющие Крым с материковой Украиной, против более 1 млн билетов за аналогичный период прошлого года.

В связи с существенным снижением пассажиропотока в крымском направлении, поезд № 145/146 сообщением Киев - Симферополь будет курсировать через день вместо ежедневного курсирования, поезда № 85/86 Львов - Симферополь и № 87/88 Ковель - Симферополь объединены в двухгруппный поезд № 86/88 сообщением Ковель - Львов - Симферополь.