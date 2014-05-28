Поезд Hyundai с июня вернется на маршрут Киев – Запорожье

Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), являющееся оператором скоростных поездов, планирует 1 июня 2014 года выпустить в рейс по маршруту Киев - Запорожье - Киев еще один модернизированный скоростной поезд категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, поезда которой были сняты с эксплуатации с 12 февраля в связи с выявлением технических неисправностей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, с 1 июня поезд "Интерсити+" № 732/731 сообщением Киев – Запорожье будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 07:15 и прибывать в Запорожье в 14:13. В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:52 и прибывать в столицу в 22:49.

«Поезда «Интерсити+», которые будут обслуживаться подвижным составом производства компании Hyundai Rotem, будут преодолевать расстояние в 657 км между Киевом и Запорожьем лишь за 6 часов и 58 мин», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 29 апреля после модернизации выпустила в рейс по маршруту Киев – Харьков скоростной поезд категории "Интерсити+" – первый из 10 имеющихся поездов, 6 мая – вернула еще один поезд на маршрут Дарница – Киев – Львов, 15 мая – поезд Киев – Днепропетровск, 24 мая – второй состав поезда по маршруту Киев – Харьков. Кроме того, начиная с 1 июня, «Укрзализныця» продлевает маршрут скоростного поезда № 741/742 Киев — Львов до Трускавца.

Также Укрзализныця» с 1 июня 2014 года изменит нумерацию скоростных поездов "Интерсити+", в частности, нумерация всех поездов данной категории будет начинаться с цифры 7, вторая же цифра будет означать направление: цифра 1 – донецкое направление, 2 – харьковское, 3 – днепропетровское, 4 – львовское.

Справка УНИАН. Скоростные поезда категории «Интерсити+» начали курсировать в Украине с 27 мая 2012 года, связав Киев с Харьковом и Львовом. В начале июня того же года был запущен скоростной поезд сообщением Киев – Донецк. Маршрут Киев – Днепропетровск был введен в график движения 11 ноября 2012 года, а с 26 мая 2013 года его продлили до Запорожья. Тогда же, по новому графику движения на 2013-2014 годы, скоростные поезда из Днепропетровска, Харькова и Донецка отправились в Симферополь.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), созданное в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей. На сегодняшний день УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.

