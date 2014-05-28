Госавиаслужба запретила летать в Донецк на неопределенное время

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) продлила на неопределенное время ограничения на полеты в международный аэропорт Донецка им. Сергея Прокофьева, введенные 26 мая из-за угрозы террористов и проведения на территории аэропорта антитеррористической операции.

Как сообщил УНИАН глава Госавиаслужбы Денис Антонюк, сейчас, когда аэропорт перешел под контроль сил АТО, специалисты осматривают аэронавигационную инфраструктуру аэровокзала.

«Пока нет окончательной ясности. Специалисты еще не осмотрели там все, полосы, направляющие. Нужно удостовериться, что там все в порядке», - сообщил Антонюк, добавив, что сотрудники аэропорта эвакуированы, «так как ситуация остается небезопасной».

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 мая на территорию Донецкого аэропорта ворвались вооруженные представители Донецкой народной республики с требованием вывести украинских военных с территории аэропорта. Утром 26 мая в аэропорту началась антитеррористическая операция. С 7 утра 26 мая аэропорт приостановил работу. Государственная авиационная служба Украины выдала NOTAM, согласно которому полеты в Донецк были запрещены до 20:00 27 мая.

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Крупнейший в Украине авиаперевозчик авиакомпания «Международные авиалинии Украины» отменила рейсы в Донецк и из Донецка на 26, 27 и 28 мая. Кроме того, продажу билетов на рейс Донецк-Кутаиси также приостановила другая авиакомпания – лоукост "Визз Эйр Украина".

