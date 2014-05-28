Донецкая железная дорога подготовила к лету 514 пассажирских вагонов

Донецкая железная дорога (ДЖД), в рамках подготовки пассажирского хозяйства к работе в летний период, подготовила 514 пассажирских вагонов, из них 203 - оборудованы системами кондиционирования воздуха, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, на летний сезон ДЖД сформировала 13 пар пассажирских поездов в дальнем сообщении.

«Все пассажирские вагоны укомплектованы переносными и стационарными радиостанциями, медицинскими аптечками, мягким съемным инвентарем. К летним перевозкам дополнительно приобретено 16 380 комплектов постельного белья для плацкартных и купейных вагонов», - говорится в сообщении.

В период повышенного спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом Донецкая железная дорога планирует дополнительно принять на работу в поездных бригадах 350 человек, из них 320 проводников и 30 слесарей в пассажирские депо. В частности, из них 196 студентов профильных вузов (181 проводник и 15 слесарей).

«На Донецкой железной дороге обслуживание пассажиров осуществляют 194 билетные кассы, из них 158 - в дальнем сообщении. Система продажи проездных документов полностью автоматизирована. К лету дополнительно подготовлено к открытию 10 билетных касс, которые начнут работу при необходимости, в частности, при увеличении пассажиропотока», - резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в рамках подготовки пассажирского хозяйства к работе в летний период, планирует подготовить 4 403 пассажирских вагона. По состоянию на начало мая, железные дороги уже отремонтировали 2 350 пассажирских вагонов.

По данным "Укрзализныци", из всего пассажирского вагонного парка только 1 636 вагонов (35%) оборудованы системой кондиционирования воздуха.

Ежегодно парк пассажирских вагонов уменьшается в среднем на 200 единиц (физический износ).

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).