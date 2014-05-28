Контакт-центр УЗ по организации грузоперевозок обслужил около 3 тыс. клиентов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на начальника главного коммерческого управления ведомства Юрия Меркулова.

«За 4 месяца работы центра, с 20 января 2014 года, от пользователей услуг железнодорожного транспорта в контакт-центр поступило около 2900 обращений в телефонном режиме и по электронной почте», - говорится в сообщении.

Кроме того, «Укрзализныця» продолжает развивать систему электронного документооборота для ускорения темпов доставки грузов. Как отметил Меркулов, в рамках проекта «Единое окно - локальное решение» «Укрзализныця» и Администрация морских портов Украины прорабатывают технологию информационного взаимодействия для объединения двух автоматизированных систем железнодорожного и морского транспорта.

«Это даст возможность оформить перевозки в электронном виде, пользуясь данными, которые уже есть в информационной системе портового сообщества. Внедрение технологии позволит на принципиально новом уровне начать взаимодействие между портом, грузовладельцем, контролирующими органами и железной дорогой», - цитирует пресс-служба Меркулова.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 20 января 2014 года открыла контакт-центр по организации грузоперевозок на базе своего структурного подразделения ГП «Украинский транспортно-логистический центр», который совершенствует процесс предоставления транспортных услуг для клиентов.

УТЛЦ в январе-марте 2014 года сократил перевозку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 7% - до 29,45 млн тонн с 31,65 млн тонн.

Контакт-центр по организации грузовых перевозок с начала его открытия 20 января и по состоянию на 1 апреля 2014 года обслужил более 2 тыс. клиентов, в частности, почти 2 тыс. телефонных звонков и 50 письменных обращений.

«Укрзализныця» разрабатывает новую систему контроля качества предоставляемых ею услуг по организации процесса грузоперевозок железнодорожным транспортом, в частности, разработка новой системы контроля качества таких услуг будет реализована либо с помощью контакт-центра «Укрзализныци», либо через официальный веб-сайт ведомства или через автоматизированную систему «Клиент УЗ».

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинский транспортно-логистический центр» - структурное подразделение «Укрзализныци», работа которого направлена на оптимизацию грузовых перевозок в Украине, централизованное управление вагонами всех государственных вагонных компаний, совершенствование системы предоставления транспортных услуг, повышение их качества, а также привлечение дополнительных грузопотоков.

