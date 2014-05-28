Кольцевые дороги вокруг Киева и Одессы могут построить на условиях концессии

Кольцевые дороги вокруг Киева и Одессы могут быть построены на условиях концессии, сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Малин в ходе международной транспортной недели в Одессе.

По его словам, на сегодняшний день только кольцевые дороги вокруг Киева и Одессы, а также участок Одесса - Монаши имеют серьезные транспортные потоки и могут претендовать на концессионное строительство и эксплуатацию.

Вместе с тем, глава "Укравтодора" отметил, что шесть ранее подготовленных проектов строительства дорог на условиях концессии не могут быть реализованы, так как не отвечают критериям математической модели концессии и имеют недостаточный автомобильный поток.

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"Из 6 подготовленных ранее проектов ни один не подходит под математическую модель концессии. Наиболее перспективным из них является участок Львов - Краковец. Чтобы продемонстрировать это, мы объявим концессионный конкурс на этот участок, и отсутствие заявок будет показателем того, что концессия является инструментом, который предусматривает, прежде всего, окупаемость», - цитирует пресс-служба Малина.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры рассчитывает привлечь 13 млрд грн инвестиций в концессионный проект дороги Краковец-Львов-Ривне.

В сентябре 2013 года Кабинет министров Украины разрешил строительство трех автомагистралей на условиях концессии, что предполагало в последующем установление платы за проезд по ним.