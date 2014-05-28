«Укрзализныця» снизила отчисления в бюджеты и целевые фонды на 6%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-апреле 2014 года сократила отчисления в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 6,2% - до 3,77 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, за указанный период "Укрзализныця" перечислила в государственный бюджет 946,1 млн грн, в местные бюджеты – 792,9 млн грн, в государственные целевые фонды – 2,03 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-марте 2014 года перечислила в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды около 3 млрд грн.

«Укрзализныця» в 2013 году сократила отчисления в бюджеты и государственные целевые фонды по сравнению с 2012 годом на 7,3% - до 12,7 млрд грн.

Согласно исследованию Министерства доходов и сборов, «Укрзализныця» по итогам 2012 года вошла в пятерку крупнейших корпоративных налогоплательщиков в Украине.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщении, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.