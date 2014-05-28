«Укрзализныця» сократит количество поездов в Крым и Россию

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с введением нового графика движения поездов на 2014-2015 годы, который вступит в силу с 1 июня 2014 года, намерена сократить количество поездов в направлении аннексированного Крымского полуострова и России в связи с падением пассажиропотока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь Бреус.

В частности, в направлении стран СНГ в апреле-мае текущего года пассажиропоток уменьшился в среднем на 40%. В этой связи в действующем графике «Укрзализныця» уже отменила поезд №4/3 Киев – Москва, а в новом графике отменит 9 пар поездов в направлении России, из них 3 пары поездов формирования «Укрзализныци», 6 пар поездов Российских железных дорог. Также с 1 июня 5 пар поездов будут курсировать через день вместо ежедневного курсирования: №90/89 Жмеринка – Москва, №78/77 Ковель – Москва, №6/5 Киев – Москва, №78/77 Мариуполь – Москва, №33/34 Москва – Одесса.

Кроме того, в новом графике «Укрзализныця» предусмотрела курсирование 48 пар поездов в сообщении с Крымом. Из них 21 пара поездов формирования украинских железных дорог, 8 пар – Белорусских железных дорог, 19 пар – Российских железных дорог.

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«По отношению к прошлому графику отменены 54 пары поездов в Крым, это формирования «Укрзализныци» - 32 пары, формирования СНГ – 22 пары в связи с отсутствием пасссажиропотока и технических возможностей в связи с введением контрольных операций по станции Джанкой и по станции Мелитополь», - сообщил Бреус.

Кроме того, по его словам, было принято решение сократить количество вагонов в поездах в Крымском направлении в среднем на 5 вагонов - до 13 вагонов.

В целом в новом графике «Укрзализныця» предусмотрела курсирование 246 пар пассажирских поездов, что на 39 пар меньше, чем было предусмотрено в графике движения на 2013-2014 годы. В частности, это 159 пар круглогодичных поездов (на 5 пар меньше); 31 пара сезонных поездов (на 56 пар меньше), а также 56 пар поездов при необходимости.

Также предусмотрено курсирование 70 пар поездов формирования стран СНГ, что на 23 пары меньше показателя прошлого года, из них 27 пар круглогодичных поездов, 16 сезонных поездов и 27 пар поездов по указанию.