«Укрзализныця» может пустить из Киева в Одессу скоростной поезд Крюковского завода

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в настоящее время рассматривает возможность назначения скоростного поезда составом "Украина-2" производства Крюковского вагоностроительного завода на локомотивной тяге по маршруту Киев – Одесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь Бреус.

«Укрзализныця» продолжает развивать скоростное движение: поезд категории «Интерсити+» №741/742 будет курсировать по маршруту Киев – Трускавец – это вторая пара на направлении Киев – Львов и она продлена с 1 июня до Трускавца. Кроме того, прорабатывается вопрос назначения скоростного поезда в сообщении Киев – Одесса составом «Украина-2», - сообщил Бреус.

При этом он не уточнил конкретных сроков запуска поезда, соединяющего столицу с Одессой, поскольку этот вопрос еще не решен.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" планировала до конца 2012 года запустить курсирование поезда категории "Интерсити+" по маршруту Киев-Одесса.

С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км в час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства Hyundai Corporation, связав Киев с Харьковом и Львовом.

Экс-министр инфраструктуры Борис Колесников в 2012 году высказал мнение, что сверхскоростное железнодорожное сообщение со скоростью 300 км в час в Украине может быть востребовано на направлении Киев-Одесса.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которая оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.