МАУ отменила до 2 июня рейсы между Киевом и Донецком

Крупнейший в Украине авиаперевозчик авиакомпания «Международные авиалинии Украины» продлила отмену рейсов между Киевом и Донецком с 28 мая по 2 июня, говорится на корпоративной странице авиакомпании в социальной сети Facebook.

«Авиакомпания МАУ информирует о том, что в связи с закрытием международного аэропорта Донецка им. Сергея Прокофьева, рейсы МАУ PS045 Киев – Донецк с 30 мая по 2 июня, S046 Донецк – Киев с 30 мая по 2 июня, PS047 Киев – Донецк с 28 мая по 2 июня, PS048 Донецк – Киев с 29 по 2 июня 2014 года отменены по причинам, не зависящим от авиакомпании», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в МАУ пообещали оперативно информировать пассажиров в случае, если в расписании рейсов будут происходить изменения.

Ранее авиакомпания отменила все запланированные на 26-29 мая рейсы в Донецк и из Донецка.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 мая на территорию Донецкого аэропорта ворвались вооруженные представители так называемой Донецкой Народной Республики с требованием вывести украинских военных с территории аэропорта, после чего в аэропорту началась антитеррористическая операция. С 7 утра 26 мая аэропорт приостановил работу. Глава МВД Украины Арсен Аваков 27 мая заявил о полном контроле украинскими силовиками аэропорта в Донецке.

Госавиаслужба продлила ограничения на полеты в международный аэропорт Донецка им. Прокофьева на неопределенное время до стабилизации ситуации.