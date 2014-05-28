В Украине из-за аннексии Крыма появятся 8 новых поездов на другие курорты

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с аннексией Россией Крыма, повлекшей за собой падение пассажиропотока на полуостров, планирует назначить 8 новых поездов на другие курорты страны с введением нового графика движения поездов на 2014-2015 годы, который вступит в силу с 1 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь Бреус.

В частности, это поезда №246/245 Черновцы, Львов – Геническ, №256/255 Львов – Херсон, №282/281 Киев – Геническ, №287/288 Киев – Одесса, Измаил, №298/297 Киев – Херсон, №452/451 Николаев – Донецк (при необходимости), №472/522-551/471 Днепропетровск, Кривой Рог – Бердянск, №901/902 Киев – Одесса, Измаил (специальный поезд по указанию).

Также, в новом графике будут курсировать новые беспересадочные вагоны: №21,22 Луганск - Львов, №20,21 Кривой Рог - Луганск, №24 Запорожье - Киев, №30 Львов - Варна, №2 Черновцы – Варна, №30 Львов - Будапешт.

Вместе с тем, "Укрзализныця" планирует в новом графике движения назначить поезда №113/114 Харьков - Ивано-Франковск и №115/116 Харьков - Ужгород, которые будут курсировать через день, а на маршруте Мелитополь - Бердянск-Запорожье-2 будет курсировать рельсовый автобус №807/808. Также будет продлен маршрут поезда №42/41 Днепропетровск - Львов до Трускавца.

Также новое расписание предусматривает круглогодичное ежедневное курсирование двухгруппных поездов №90/144-143/89 Днепропетровск, Кривой Рог – Симферополь, вагоны будут объединяться на станции «Запорожье»; №20/92-91/19 Кременчуг, Полтава, Харьков - Москва, вагоны будут объединяться на станции "Харьков".

По словам Бреуса, с 1 июня «Укрзализныця» сократит время следования поезда №117/118 Киев-Черновцы за счет изменения его маршрута вместо поезда Черновцы – Тернополь - Хмельницкий на маршрут, проходящий по территории Молдовы, Мамалыга - Ларга - Хмельницкий. Это позволит сократить время в пути поезда в Черновцы на 1 час 46 мин, в направлении Киева - на 1 час 35 минут, а также увеличить количество вагонов в составе поезда до 16.

Кроме того, благодаря упрощению процедуры прохождения таможенного и пограничного осмотров в поезде №86/85 Минск - Киев, с 1 июня на станции Киев - Пассажирский этот поезд сократит время в пути следования в Минск на 1 час 32 мин, в направлении Киева - на 1 час 21 мин.

Согласно пресс-релизу «Укрзализныци», в новом графике движения поездов ведомство предусмотрело курсирование 38 пар региональных поездов и 739 пар пригородных поездов.

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Согласно сообщению, наибольшее количество региональных поездов будет курсировать на Юго-Западной железной дороге - 22 пары. На Южной и Львовской железных дорогах будут курсировать по пять пар поездов, на Донецкой и Одесской магистралях – по три пары.

Кроме того, для осуществления перевозок в местном и пригородном сообщениях будет задействовано 14 рельсовых автобусов, 115 дизель-поездов и 227 составов электропоездов, в том числе для региональных поездов - 15 дизель-поездов, 30 электропоездов и четыре рельсовых автобуса.

В новом графике движения Приднепровская железная дорога назначила поезд №807/808 сообщением Запорожье-2-Мелитополь-Бердянск составом рельсового автобуса серии 620М производства польской PESA, а также отменила региональный поезд №804/803 сообщением Днепропетровск-Харьков в связи с курсированием поездов категории"Интерсити+".

В свою очередь, Юго-Западная магистраль назначила пригородный поезд №60816082 Киев-Белая Церковь.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в марте-апреле 2014 года сократила пассажироперевозки между материковой частью Украины и аннексированным Россией Крымом по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 40,7%– до 493,7 тыс. пассажиров.

В новом графике движения поездов на 2014-2015 годы «Укрзализныця» отменит 9 пар поездов в направлении России, а также изменит периодичность курсирования 5 пар поездов.

В целом в новом графике «Укрзализныця» предусмотрела курсирование 246 пар пассажирских поездов, что на 39 пар меньше, чем было предусмотрено в графике движения на 2013-2014 годы. В частности, это 159 пар круглогодичных поездов (на 5 пар меньше); 31 пара сезонных поездов (на 56 пар меньше), а также 56 пар поездов при необходимости.

Также предусмотрено курсирование 70 пар поездов формирования стран СНГ, что на 23 пары меньше показателя прошлого года, из них 27 пар круглогодичных поездов, 16 сезонных поездов и 27 пар поездов по указанию.